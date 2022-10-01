Berrin Zorlu, yakın arkadaşlarıyla İstanbul'da sanat turu attı.
01 Ekim 2022 Cumartesi
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Zorlu'nun sanat gezisi...
Berrin Zorlu, yakın arkadaşlarıyla İstanbul'da sanat turu attı.
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