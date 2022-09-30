İstanbul Modern üyeleri Venedik'te...

İstanbul Modern üyeleri, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'ni müzenin Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı eşliğinde ziyaret etti

30 Eylül 2022 Cuma

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI, PERVİN ERSOY, ECE KURDOĞLU VE BANU ÇARMIKLI'NIN DA ARALARINDA OLDUĞU İSTANBUL MODERN'İN ÜYELERİYLE VENEDİK BİENALİ'Nİ GEZDİ

OYA ECZACIBAŞI, VENEDİK BİENALİ'NİN YANI SIRA ŞEHRİN EN ÖNEMLİ SERGİ, MÜZELERİNİ DE GEZDİ 

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

İstanbul Modern üyeleri Venedik'te...

İstanbul Modern üyeleri, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'ni müzenin Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı eşliğinde ziyaret etti

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