Bir süredir oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi önceki gün birlikte Tarabya'daki bir mekanda objektiflere yansı. Türkay, Antebi'nin annesi ve babası ile birlikte tanışma yemeği yedi.
30 Eylül 2022 Cuma
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
Ailece yemek yediler!
Bir süredir oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi önceki gün birlikte Tarabya'daki bir mekanda objektiflere yansı. Türkay, Antebi'nin annesi ve babası ile birlikte tanışma yemeği yedi.
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