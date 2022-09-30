Melda Kosif ve Hale Kosif, tekneyle Boğaz'da İstanbul turu attıkları fotoğraf karelerini 'Uçuş uçuş İstanbul' notuyla paylaştılar.
30 Eylül 2022 Cuma
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA, HALE KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
"Uçuş uçuş İstanbul"
Melda Kosif ve Hale Kosif, tekneyle Boğaz'da İstanbul turu attıkları fotoğraf karelerini 'Uçuş uçuş İstanbul' notuyla paylaştılar.
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