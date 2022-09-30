Mermerci'den moda ve still söyleşisi!

Moda tutkunu Derin Mermerci, Marka Konferansı'nda kendi markasını söyleşide anlatarak moda ve stilde yeni değerleri anlattı.

30 Eylül 2022 Cuma

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, HALİL ALTINDERE

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci'den moda ve still söyleşisi!

Moda tutkunu Derin Mermerci, Marka Konferansı'nda kendi markasını söyleşide anlatarak moda ve stilde yeni değerleri anlattı.

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