Moda tutkunu Derin Mermerci, Marka Konferansı'nda kendi markasını söyleşide anlatarak moda ve stilde yeni değerleri anlattı.
30 Eylül 2022 Cuma
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, HALİL ALTINDERE
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerci'den moda ve still söyleşisi!
Moda tutkunu Derin Mermerci, Marka Konferansı'nda kendi markasını söyleşide anlatarak moda ve stilde yeni değerleri anlattı.
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