Boyner'in yeni hobisi 'Muay Thai'

Yeni hobisi dövüş sanatları olan Elif Boyner, Muay Thai'ye merak sardı. Spor hocasıyla antrenman yapan Boyner, salonda çalışırken çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

29 Eylül 2022 Perşembe

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER

Boyner'in yeni hobisi 'Muay Thai'

Yeni hobisi dövüş sanatları olan Elif Boyner, Muay Thai'ye merak sardı. Spor hocasıyla antrenman yapan Boyner, salonda çalışırken çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

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