Yeni hobisi dövüş sanatları olan Elif Boyner, Muay Thai'ye merak sardı. Spor hocasıyla antrenman yapan Boyner, salonda çalışırken çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.
29 Eylül 2022 Perşembe
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
ELİF BOYNER
Boyner'in yeni hobisi 'Muay Thai'
Yeni hobisi dövüş sanatları olan Elif Boyner, Muay Thai'ye merak sardı. Spor hocasıyla antrenman yapan Boyner, salonda çalışırken çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.