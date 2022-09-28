Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerinin yer aldığı BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya grubu sponsorluğunda düzenlenen davet ile kapılarını açtı.
28 Eylül 2022 Çarşamba
ALİ KEREM BİLGE, DERYA YÜCEL
NESRİN ESİRTGEN
GENEL
GENEL
BASE İstanbul'da sanat kapılarını açtı!
Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerinin yer aldığı BASE, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya grubu sponsorluğunda düzenlenen davet ile kapılarını açtı.
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