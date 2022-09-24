Çapa, saçlarını kesti!

Şebnem Çapa, İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltının ardından gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amani için saçlarını kesti.

24 Eylül 2022 Cumartesi

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Çapa, saçlarını kesti!

Şebnem Çapa, İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltının ardından gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amani için saçlarını kesti.

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