Şebnem Çapa, İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltının ardından gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amani için saçlarını kesti.
24 Eylül 2022 Cumartesi
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Çapa, saçlarını kesti!
Şebnem Çapa, İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gözaltının ardından gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amani için saçlarını kesti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.