Tarih kokan açılış!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları tarih kokan özel açılışta Galataport'ta bir araya geldi.

22 Eylül 2022 Perşembe

JEFF HAKKO, SERDAR GÜLGÜN

KERİM MÜDERRİSOĞLU, JEFF HAKKO

JAKLİN GÜNER

PERVİN ERSOY

SERRA TOKAR

SERDAR GÜLGÜN, NÜKHET FİLİBA

FATOŞ, ALARA MİLDON

RALPH RADTKE, NESLİHAN ŞEN


BİLGE KURU

Tarih kokan açılış!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları tarih kokan özel açılışta Galataport'ta bir araya geldi.

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İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları tarih kokan özel açılışta Galataport'ta bir araya geldi.

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