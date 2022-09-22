İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları tarih kokan özel açılışta Galataport'ta bir araya geldi.
22 Eylül 2022 Perşembe
JEFF HAKKO, SERDAR GÜLGÜN
KERİM MÜDERRİSOĞLU, JEFF HAKKO
JAKLİN GÜNER
PERVİN ERSOY
SERRA TOKAR
SERDAR GÜLGÜN, NÜKHET FİLİBA
FATOŞ, ALARA MİLDON
RALPH RADTKE, NESLİHAN ŞEN
BİLGE KURU
Tarih kokan açılış!
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları tarih kokan özel açılışta Galataport'ta bir araya geldi.
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