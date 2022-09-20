Etkinlikte buluştular...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Pervin Ersoy yakın dostlarıyla etkinlikte bir araya geldi.

20 Eylül 2022 Salı

BEYZA UYANOĞLU, PERVİN ERSOY

BEYZA UYANOĞLU, BEYZA UYANOĞLU, PERVİN ERSOY BİLGE KURU

PERVİN ERSOY, HÜLYA KALYONCU

HÜLYA KALYONCU

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Etkinlikte buluştular...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Pervin Ersoy yakın dostlarıyla etkinlikte bir araya geldi.

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Etkinlikte buluştular...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Pervin Ersoy yakın dostlarıyla etkinlikte bir araya geldi.
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