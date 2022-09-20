Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Pervin Ersoy yakın dostlarıyla etkinlikte bir araya geldi.
20 Eylül 2022 Salı
BEYZA UYANOĞLU, PERVİN ERSOY
BEYZA UYANOĞLU, BEYZA UYANOĞLU, PERVİN ERSOY BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, HÜLYA KALYONCU
HÜLYA KALYONCU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Etkinlikte buluştular...
Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Pervin Ersoy yakın dostlarıyla etkinlikte bir araya geldi.
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