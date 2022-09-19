Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç eşi Nevbahar Koç ve yakın dostları Mert Alaş ile birlikte 17'inci Contemporary Istanbul'u ziyaret ettiler.
19 Eylül 2022 Pazartesi
ALİ-NEVBAHAR KOÇ, MERT ALAŞ
NEVBAHAR KOÇ, MERT ALAŞ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ, MERT ALAŞ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ
Koçlar, dostlarıyla Contemporary İstanbul'da!
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç eşi Nevbahar Koç ve yakın dostları Mert Alaş ile birlikte 17'inci Contemporary Istanbul'u ziyaret ettiler.
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