Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Ümit Boyner Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
19 Eylül 2022 Pazartesi
CEM BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
CEM-ÜMİT BOYNER
Boyner'den 'Eylül' paylaşımı!
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Ümit Boyner Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.