“Jamming” ve “Swarm” sergisi sanatseverlerle buluştu!

Nevin Aladağ'ın "Jamming" ve Serkan Sarıer'in "Swarm" başlıklı kişisel sergileri Pilevneli Galeri'nnin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15 Eylül 2022 Perşembe

ASLI PAMİR, MURAT PİLEVNELİ

NEVİN ALADAĞ, SERKAN SARIER

ASLI PAMİR, NEVİN ALADAĞ, ADAM SZYMCZYK

ZERRİN-ZAFER YILDIRIM

ESER-MUSTAFA BAŞAR

EVREN-ARHAN KAYAR

GÖKAY GÜNDOĞDU

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR, SERKAN SARIER

NEVİN ALADAĞ, ADAM SZYMCZYK

SERKAN SARIER

SİNAN TEMO

TIM KENT, ALİ ELMACIKLI, TARIK TÖRE

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

“Jamming” ve “Swarm” sergisi sanatseverlerle buluştu!

Nevin Aladağ'ın "Jamming" ve Serkan Sarıer'in "Swarm" başlıklı kişisel sergileri Pilevneli Galeri'nnin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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