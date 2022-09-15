“Jamming” ve “Swarm” sergisi sanatseverlerle buluştu!

ASLI PAMİR, MURAT PİLEVNELİ
ASLI PAMİR, MURAT PİLEVNELİ
NEVİN ALADAĞ, SERKAN SARIER
ASLI PAMİR, NEVİN ALADAĞ, ADAM SZYMCZYK
ZERRİN-ZAFER YILDIRIM
ESER-MUSTAFA BAŞAR
EVREN-ARHAN KAYAR
GÖKAY GÜNDOĞDU
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR, SERKAN SARIER
NEVİN ALADAĞ, ADAM SZYMCZYK
SERKAN SARIER
SİNAN TEMO
TIM KENT, ALİ ELMACIKLI, TARIK TÖRE
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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