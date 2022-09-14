Sporcu Hünkar Kılıç ve Başak Çiçek çifti dün yapılan törenle dünyaevine girdi. Düğün törenine kayılan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kılıç çiftinin mutluluklarına ortak oldular.
14 Eylül 2022 Çarşamba
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BAŞAK ÇİÇEK VE HÜNKAR KILIÇ'IN MUTLULUĞUNA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM TANIKLIK ETTİ
MESUDE ÖZTANIK
Mutluluğa ortak oldular!
Sporcu Hünkar Kılıç ve Başak Çiçek çifti dün yapılan törenle dünyaevine girdi. Düğün törenine kayılan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kılıç çiftinin mutluluklarına ortak oldular.
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