İş insanı Levent Kızıl'ın kızı Serra Kızıl görkemli bir düğün töreniyle iş insanı Oğuzhan Demir'le dünyaevine girdi.
12 Eylül 2022 Pazartesi
SERRA-OĞUZHAN DEMİR
SERRA-OĞUZHAN DEMİR, FERİT-DIANA ŞAHENK
SERRA-OĞUZHAN DEMİR
SERRA-OĞUZHAN DEMİR
SERRA-OĞUZHAN DEMİR
SERRA-OĞUZHAN DEMİR
SERRA-OĞUZHAN DEMİR
Kızıllar'ın mutlu günü!
İş insanı Levent Kızıl'ın kızı Serra Kızıl görkemli bir düğün töreniyle iş insanı Oğuzhan Demir'le dünyaevine girdi.
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