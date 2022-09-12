Kızıllar'ın mutlu günü!

İş insanı Levent Kızıl'ın kızı Serra Kızıl görkemli bir düğün töreniyle iş insanı Oğuzhan Demir'le dünyaevine girdi.

12 Eylül 2022 Pazartesi

SERRA-OĞUZHAN DEMİR

SERRA-OĞUZHAN DEMİR, FERİT-DIANA ŞAHENK

SERRA-OĞUZHAN DEMİR

SERRA-OĞUZHAN DEMİR

SERRA-OĞUZHAN DEMİR

SERRA-OĞUZHAN DEMİR

SERRA-OĞUZHAN DEMİR

Kızıllar'ın mutlu günü!

İş insanı Levent Kızıl'ın kızı Serra Kızıl görkemli bir düğün töreniyle iş insanı Oğuzhan Demir'le dünyaevine girdi.

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Kızıllar'ın mutlu günü!

İş insanı Levent Kızıl'ın kızı Serra Kızıl görkemli bir düğün töreniyle iş insanı Oğuzhan Demir'le dünyaevine girdi.

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