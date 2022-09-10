Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile iş temposuna ara vererek soluğu Marmaris'te aldı
10 Eylül 2022 Cumartesi
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Hafta sonu kaçamağı!
Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile iş temposuna ara vererek soluğu Marmaris'te aldı
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