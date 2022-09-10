Kosif bakımda...

Ailesiyle birlikte uzun bir yaz tatili yapan Evelize Kosif, İstanbul'a dönder dönmez ilk iş kuaföre gitti.

10 Eylül 2022 Cumartesi

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

Kosif bakımda...

Ailesiyle birlikte uzun bir yaz tatili yapan Evelize Kosif, İstanbul'a dönder dönmez ilk iş kuaföre gitti.

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Kosif bakımda...

Ailesiyle birlikte uzun bir yaz tatili yapan Evelize Kosif, İstanbul'a dönder dönmez ilk iş kuaföre gitti.

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