Derin Mermerci, 1992 yılında vefat eden babası Mehmet Ata Mermerci'yi sosyal medya hesabından duygu dolu sözlerle andı.
10 Eylül 2022 Cumartesi
DERİN, MEHMET ATA MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Mermerci'nin baba özlemi!
Derin Mermerci, 1992 yılında vefat eden babası Mehmet Ata Mermerci'yi sosyal medya hesabından duygu dolu sözlerle andı.
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