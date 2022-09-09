Farklı ve bakımlı...

BERRİN ZORLU
Berrin Zorlu
Yasemin Özilhan
Oya Eczacıbaşı
Ümit Boyner
Ronit Hakko
Alara Koçibey
Aslı Şen ve yakın aile dostları Selim Kosif ailece bir araya gelerek yeni yaşlarını kutladılar.
İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dün hayata gözlerini yuman Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'i sosyal medya hesabından andı.
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