Aslı Şen ve yakın aile dostları Selim Kosif ailece bir araya gelerek yeni yaşlarını kutladılar.
09 Eylül 2022 Cuma
METİN-ASLI ŞEN, SELİM-EDA KOSİF
METİN-ASLI ŞEN
ASLI ŞEN, EDA KOSİF
SELİM-EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
'Şen' kutlama!
Aslı Şen ve yakın aile dostları Selim Kosif ailece bir araya gelerek yeni yaşlarını kutladılar.
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