Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in öğleden sonra huzur içinde öldüğünü duyurdu.
09 Eylül 2022 Cuma
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
KRALİÇE ELIZABETH
Kraliçe Elizabeth'e veda...
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in öğleden sonra huzur içinde öldüğünü duyurdu.
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