Kraliçe Elizabeth'e veda...

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in öğleden sonra huzur içinde öldüğünü duyurdu.

09 Eylül 2022 Cuma

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

KRALİÇE ELIZABETH

Kraliçe Elizabeth'e veda...

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesi, Kraliçe Elizabeth'in öğleden sonra huzur içinde öldüğünü duyurdu.

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