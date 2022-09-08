Bilgün Dereli kızları Elif ve Ayşe Boyner ile birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
08 Eylül 2022 Perşembe
ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER
BİLGÜN DERELİ, AYŞE BOYNER
BİLGÜN DERELİ, AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Kızlarıyla tatilde!
Bilgün Dereli kızları Elif ve Ayşe Boyner ile birlikte Bodrum'da tatil yaptı.
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