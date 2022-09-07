Golf tutkunları Bodrum'da buluştu!

Her yıl golf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren geleneksel TAV Passport Bodrum Golf Cup, golf severleri Bodrum'da buluşturdu.

07 Eylül 2022 Çarşamba

ASUMAN ŞENER

AYFER TOPRAK

ZEKİ ZORLU

MEHMET-HÜLYA KOCADON

FİLİZ- ZEKİ ZORLU

AYLİN ALPAY, EREN BAKİ

GÜÇLÜ BATKIN, DAMİR URAKOV, CANER TUNA

GÜÇLÜ BATKIN, SİDAR YALÇINKAYA

GENEL

Golf tutkunları Bodrum'da buluştu!

Her yıl golf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren geleneksel TAV Passport Bodrum Golf Cup, golf severleri Bodrum'da buluşturdu.

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