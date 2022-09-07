Her yıl golf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren geleneksel TAV Passport Bodrum Golf Cup, golf severleri Bodrum'da buluşturdu.
07 Eylül 2022 Çarşamba
ASUMAN ŞENER
AYFER TOPRAK
ZEKİ ZORLU
MEHMET-HÜLYA KOCADON
FİLİZ- ZEKİ ZORLU
AYLİN ALPAY, EREN BAKİ
GÜÇLÜ BATKIN, DAMİR URAKOV, CANER TUNA
GÜÇLÜ BATKIN, SİDAR YALÇINKAYA
GENEL
Golf tutkunları Bodrum'da buluştu!
Her yıl golf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren geleneksel TAV Passport Bodrum Golf Cup, golf severleri Bodrum'da buluşturdu.
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