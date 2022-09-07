Londra'da yaşayan iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis'in oğlu Theo ikinci sınıfa başladı.
07 Eylül 2022 Çarşamba
YASEMİN, THEO MASİS
THEO MASİS
YASEMİN-DİKRAN MASİS
YASEMİN-DİKRAN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
Masis'in okul heyecanı!
Londra'da yaşayan iş insanı Dikran Masis ve eşi Yasemin Masis'in oğlu Theo ikinci sınıfa başladı.
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