Bodrum'a sanatla veda...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Bodrum'da sanat gezisi yaparak tatilini bitirdi.

05 Eylül 2022 Pazartesi

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Bodrum'a sanatla veda...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Bodrum'da sanat gezisi yaparak tatilini bitirdi.

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