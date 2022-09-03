Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, denizde stres attığı yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
03 Eylül 2022 Cumartesi
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Denizde stres attı!
Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, denizde stres attığı yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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