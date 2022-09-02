Hizmet İhracatı'na Sinerji Ve İşbirliği Çalıştayı!
Sapanca'da Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı gerçekleştirildi.
02 Eylül 2022 Cuma
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Hizmet İhracatı'na Sinerji Ve İşbirliği Çalıştayı!
Sapanca'da Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı gerçekleştirildi.
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