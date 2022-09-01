İş insanı Ralf Tezman ile eşi Sanem Tezman yakın dostları Engin Altan-Neslişah Düzyatan çifti ile Bodrum'da bir araya geldi.
01 Eylül 2022 Perşembe
RALF-SANEM TEZMAN, ENGİN ALTAN-NESLİŞAH DÜZYATAN
RALF-SANEM TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
RALF TEZMAN
"Kavuşanlarda bugün"
İş insanı Ralf Tezman ile eşi Sanem Tezman yakın dostları Engin Altan-Neslişah Düzyatan çifti ile Bodrum'da bir araya geldi.
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