İş insanı Osman Çarmıklı caddelerde alışveriş yaparken Zeynep Üstünel'de Bebek'te yürüdü.
01 Eylül 2022 Perşembe
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
Caddelerde alışveriş ve spor...
İş insanı Osman Çarmıklı caddelerde alışveriş yaparken Zeynep Üstünel'de Bebek'te yürüdü.
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