Dürüst'le, sanat sohbetleri devam ediyor...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için çekimlere başladı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba

HÜSEYİN ÇAĞLAYAN, ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST, MURAT PİLEVNELİ

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Dürüst'le, sanat sohbetleri devam ediyor...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için çekimlere başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını....

Aylin Tahincioğlu
Baş başa alışveriş...

İş insanı Necmettin Eliyeşil, eşi Maria Eliyeşil ie birlikte geçtiğimiz gün AVM'deydi.
Dürüst'le, sanat sohbetleri devam ediyor...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için çekimlere başladı.

Bebek yine cıvıl cıvıl...

Rezzan Benardete ve yakın dostu Begüm Karamahmutoğlu, Bebek'te bir araya gelerek birlikte stres attı.
İstanbul'a döndüler...

Burcu Hanif, Aslı Şen ve Hülya Eltemur tatilin ardından soluğu İstanbul'da aldı.
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.