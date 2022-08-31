İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için çekimlere başladı.
31 Ağustos 2022 Çarşamba
HÜSEYİN ÇAĞLAYAN, ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST, MURAT PİLEVNELİ
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le, sanat sohbetleri devam ediyor...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yayınlanacak yeni bölümler için çekimlere başladı.
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