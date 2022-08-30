Rezzan Benardete ve yakın dostu Begüm Karamahmutoğlu, Bebek'te bir araya gelerek birlikte stres attı.
30 Ağustos 2022 Salı
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE
REZZAN BENARDETE, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
REZZAN BENARDETE, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
REZZAN BENARDETE, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
REZZAN BENARDETE, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
Bebek yine cıvıl cıvıl...
Rezzan Benardete ve yakın dostu Begüm Karamahmutoğlu, Bebek'te bir araya gelerek birlikte stres attı.
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