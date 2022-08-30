Burcu Hanif, Aslı Şen ve Hülya Eltemur tatilin ardından soluğu İstanbul'da aldı.
30 Ağustos 2022 Salı
ASLI ŞEN
ASLI ŞEN
ASLI ŞEN
BURCU HANİF
BURCU HANİF
HÜLYA ELTEMUR
HÜLYA ELTEMUR
HÜLYA ELTEMUR
İstanbul'a döndüler...
Burcu Hanif, Aslı Şen ve Hülya Eltemur tatilin ardından soluğu İstanbul'da aldı.
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