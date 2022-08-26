Golf tutkunları keyifli bir organizasyonla Bodrum'da sahaya indi.
26 Ağustos 2022 Cuma
HALİL BAHÇECİOĞLU, BEYHAN BENARDETE, KANDEMİR ÖZDEMİR, MEHMET AYGÜN
MEHMET ZİYLAN, KIVANÇ OKTAY
İSMAL ERDOĞAN, MEHMET ZİYLAN, HASAN CEYLAN, FİKRET ÖZTÜRK
MEHMET ZİYLAN
GENEL
Golf tutkunları sahada...
Golf tutkunları keyifli bir organizasyonla Bodrum'da sahaya indi.
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