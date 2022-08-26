İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'un eğitimi için New York'a gitti.
26 Ağustos 2022 Cuma
EMEL AYAYDIN
EMEL AYAYDIN
DORUK AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Eğitim için New York'talar...
İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'un eğitimi için New York'a gitti.
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