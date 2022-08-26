Aşkları doludizgin devam eden Allan Hakko ve Merve Oflaz yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladılar.
26 Ağustos 2022 Cuma
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
Romantik yıl dönümü!
Aşkları doludizgin devam eden Allan Hakko ve Merve Oflaz yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladılar.
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