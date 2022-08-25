Koçibey'in zor anları...

Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi. Koçibey'in, alışveriş poşetlerini taşımakta zorlandığı görüldü

25 Ağustos 2022 Perşembe

FRANSA'DA KAÇAK OLARAK YAŞAYAN CEM UZAN'IN ESKİ EŞİ ALARA KOÇİBEY, SEVGİLİSİ EREN MOROVA İLE ALIŞVERİŞE ÇIKTI

KOÇİBEY'İN MİMİKLERİ, POŞETLERİNİ TAŞIMAKTA ZORLANDIĞINI GÖSTERİYORDU. KOÇİBEY, ELİNDE POŞETLERE GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMEDİ

EREN MOROVA İLE ALARA KOÇİBEY YILLARDIR MUTLU BİR  BİRLİKTELİK YAŞIYOR

EREN MOROVA- ALARA KOÇİBEY

EREN MOROVA- ALARA KOÇİBEY

 

EREN MOROVA- ALARA KOÇİBEY

 

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY

Koçibey'in zor anları...

Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi. Koçibey'in, alışveriş poşetlerini taşımakta zorlandığı görüldü

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Alara Koçibey
Koçibey'in zor anları...

Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi. Koçibey'in, alışveriş poşetlerini taşımakta zorlandığı görüldü
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