Bodrum'da tatiline devam Elif Dürüst, sahilde ateşin etrafında eğlenerek ateş dansı yaptı.
25 Ağustos 2022 Perşembe
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'ten Bodrum'da ateş dansı!
Bodrum'da tatiline devam Elif Dürüst, sahilde ateşin etrafında eğlenerek ateş dansı yaptı.
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