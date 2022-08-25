Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla Bodrum'da bir akşam yemeği düzenledi.
25 Ağustos 2022 Perşembe
ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER
ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER
ŞULE ARGÜDER
ÖZGE SANDER
RABİA KURŞUN
ZEYNEP GERMEN
GENEL
GENEL
GENEL
Başarım Sensin'den yaza veda yemeği!
Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak amacıyla Bodrum'da bir akşam yemeği düzenledi.
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