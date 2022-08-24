İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Faruk Süren, Osman Çarmıklı ve Önder Öztarhan İstanbul'un elit AVM'lerinde alışveriş yaparken objektiflere yansıdılar.
24 Ağustos 2022 Çarşamba
FARUK SÜREN
FARUK SÜREN
FARUK SÜREN
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
ÖNDER ÖZTARHAN
İş dünyası alışverişte!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Faruk Süren, Osman Çarmıklı ve Önder Öztarhan İstanbul'un elit AVM'lerinde alışveriş yaparken objektiflere yansıdılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.