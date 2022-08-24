İş dünyası alışverişte!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Faruk Süren, Osman Çarmıklı ve Önder Öztarhan İstanbul'un elit AVM'lerinde alışveriş yaparken objektiflere yansıdılar.

24 Ağustos 2022 Çarşamba

FARUK SÜREN

FARUK SÜREN

FARUK SÜREN

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

ÖNDER ÖZTARHAN

İş dünyası alışverişte!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Faruk Süren, Osman Çarmıklı ve Önder Öztarhan İstanbul'un elit AVM'lerinde alışveriş yaparken objektiflere yansıdılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Şık tercihlerin kadını....

Alara Koçibey
Ailece keyifli gece...

Sinan ve Melda Kosif çifti aileleriyle tatilde bir araya gelerek akşam yemeği yediler.
İş dünyası alışverişte!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Faruk Süren, Osman Çarmıklı ve Önder Öztarhan İstanbul'un elit AVM'lerinde alışveriş yaparken objektiflere yansıdılar.
Lopez ve Affleck'e rüya düğün!

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, ünlü aktörün Georgia'da bulunan malikanesinde aile fertleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda evlilik yeminlerini tekrarladı.
Başarılı liderler, New York'ta buluşacak...

Amerikan Türk Cemiyeti Eş başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 25 Ekim Salı günü New York’taki The Plaza Hotel’de özel bir davete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Uyanoğlu'nun İspanya gezisi!

Beyza Uyanoğlu İspanya'da yaptığı yeni tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.