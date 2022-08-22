Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, ünlü aktörün Georgia'da bulunan malikanesinde aile fertleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda evlilik yeminlerini tekrarladı.
22 Ağustos 2022 Pazartesi
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK ÇİFTİ DENİZE KARŞI ROMANTİK DAKİKALAR GEÇİRDİ.
DÜĞÜN BEN AFFLECK'İN GEORGI'A DA BULUNAN MALİKANESİNDE GERÇEKLEŞTİ.
DÜĞÜNDE HER YER BEYAZ ÇİÇEKLERLE SÜSLENDİ.
KONUKLAR VE MALİKANE ADATA BEYAZA BÜRÜNDÜ.
GENEL
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
Lopez ve Affleck'e rüya düğün!
Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, ünlü aktörün Georgia'da bulunan malikanesinde aile fertleri ve yakın arkadaşlarının huzurunda evlilik yeminlerini tekrarladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.