Bodrum'da tatil devam ediyor...

Bodrum müdavimi Elif Dürüst, Ege'nin soğuk sularında stres atarak tatiline devam ediyor.

22 Ağustos 2022 Pazartesi

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Bodrum'da tatil devam ediyor...

Bodrum müdavimi Elif Dürüst, Ege'nin soğuk sularında stres atarak tatiline devam ediyor.

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