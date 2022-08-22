Bodrum müdavimi Elif Dürüst, Ege'nin soğuk sularında stres atarak tatiline devam ediyor.
22 Ağustos 2022 Pazartesi
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Bodrum'da tatil devam ediyor...
Bodrum müdavimi Elif Dürüst, Ege'nin soğuk sularında stres atarak tatiline devam ediyor.
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