Ailece Bodrum'da olan Pınar Talay ve annesi Adalet Ayaydın, Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.
20 Ağustos 2022 Cumartesi
ADALET-AYDIN AYAYDIN, PINAR TALAY
PINAR TALAY, AYDIN, DERYA AYAYDIN
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
Ayaydın'a tatilde kutlama!
Ailece Bodrum'da olan Pınar Talay ve annesi Adalet Ayaydın, Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.
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