Hakko'dan dürbünlü önlem...

İş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Merve Oflaz deniz bisikletine bindiği sırada etrafta gazeteci olup olmadığını dürbünle kontrol etti

19 Ağustos 2022 Cuma

ALLAN HAKKO İLE SEVGİLİSİ MERVE OFLAZ, CENNET KOYU'NA DEMİRLİ TEKNEDE TATİL YAPIYOR

İKİLİNİN, SAMİMİ HALLERİ HT KULÜP OBJEKTİFLERİNE YANSIDI

ALLAN HAKKO - MERVE OFLAZ

ALLAN HAKKO, DÜRBÜNLE ETRAFI KONTROL EDERKEN, BABASI JEFF HAKKO DA OĞLUNA YARDIM ETTİ

SU SPORLARINA MERAKLI OLAN MERVE OFLAZ, DENİZDE UZUN SÜRE VAKİT GEÇİRDİ

Hakko'dan dürbünlü önlem...

İş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Merve Oflaz deniz bisikletine bindiği sırada etrafta gazeteci olup olmadığını dürbünle kontrol etti

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Hakko'dan dürbünlü önlem...

İş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Merve Oflaz deniz bisikletine bindiği sırada etrafta gazeteci olup olmadığını dürbünle kontrol etti

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