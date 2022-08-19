İKİLİNİN, SAMİMİ HALLERİ HT KULÜP OBJEKTİFLERİNE YANSIDI
ALLAN HAKKO - MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, DÜRBÜNLE ETRAFI KONTROL EDERKEN, BABASI JEFF HAKKO DA OĞLUNA YARDIM ETTİ
SU SPORLARINA MERAKLI OLAN MERVE OFLAZ, DENİZDE UZUN SÜRE VAKİT GEÇİRDİ
Hakko'dan dürbünlü önlem...
İş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Merve Oflaz deniz bisikletine bindiği sırada etrafta gazeteci olup olmadığını dürbünle kontrol etti
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