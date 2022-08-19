KENDİNE HAS GİYİM TARZI OLAN EMEL AYAYDIN'IN ROMANTİK TERCİHLERİ BODRUM PLAJLARINA DA YANSIYOR
SANEM TEZMAN, HER ZAMANKİ SADELİĞİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEYİ BAŞARIYOR
PINAR SABANCI İSE GÜNLÜK KOMBİNİYLE SOSYAL MEDYADA...
GAMZE KEÇELİ SADE AMA İDDİALI...
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, ÇABASIZ AMA BİR O KADAR DA ŞIK...
FERYAL GÜLMAN PLAJ TARZIYLA GÖZ DOLDURUYOR
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Bodrum plajlarında şıklık yarışı...
Bodrum plajlarında şıklıklarıyla arz-ı endam eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, İstanbul'daki şıklıklarını Bodrum'a taşıdı
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