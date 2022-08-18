Ailece Bodrum'dalar...

Tatil ve alışveriş bir arada...

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), bu yıl Bodrum’da dördüncüsünü gerçekleştirdiği geleneksel alışveriş şenliğinde birbirinden farklı girişimci markayı ziyaretçileriyle buluşturdu.