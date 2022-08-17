Bodrum'da tatil yapan Hande-Mehmet Gamgam çifti denize girerek serinledi.
17 Ağustos 2022 Çarşamba
HANDE GAMGAM
HANDE GAMGAM
MEHMET GAMGAM
MEHMET GAMGAM
MEHMET GAMGAM
MEHMET GAMGAM
Denizde serinlediler...
Bodrum'da tatil yapan Hande-Mehmet Gamgam çifti denize girerek serinledi.
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