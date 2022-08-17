Tezmanlar dostlarıyla tatilde!

İş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostları Hande-Mehmet Gamgam çiftiyle Yalıkavak'ta objektiflere yansıdılar.

17 Ağustos 2022 Çarşamba

SANEM-RALF TEZMAN, HANDE GAMGAM

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

Tezmanlar dostlarıyla tatilde!

İş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostları Hande-Mehmet Gamgam çiftiyle Yalıkavak'ta objektiflere yansıdılar.

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