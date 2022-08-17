İş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostları Hande-Mehmet Gamgam çiftiyle Yalıkavak'ta objektiflere yansıdılar.
17 Ağustos 2022 Çarşamba
SANEM-RALF TEZMAN, HANDE GAMGAM
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Tezmanlar dostlarıyla tatilde!
İş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, yakın dostları Hande-Mehmet Gamgam çiftiyle Yalıkavak'ta objektiflere yansıdılar.
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