Yalıkavak'ta akşam yemeği...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Simavi ve Semahat Arsel, yakın aile dostlarıyla birlikte Yalıkavak'ta yemek yediler.

16 Ağustos 2022 Salı

SEMAHAT ARSEL, ÇİĞDEM SİMAVİ VE ASLAN NURİ MESERATÇİOĞLU BODRUM'DA YEMEK YEDİLER.

SEMAHAT ARSEL, ÇİĞDEM SİMAVİ VE ASLAN NURİ MESERATÇİOĞLU BODRUM'DA YEMEK YEDİLER.

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

SEMAHAT ARSEL

Yalıkavak'ta akşam yemeği...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Simavi ve Semahat Arsel, yakın aile dostlarıyla birlikte Yalıkavak'ta yemek yediler.

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Yalıkavak'ta akşam yemeği...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Simavi ve Semahat Arsel, yakın aile dostlarıyla birlikte Yalıkavak'ta yemek yediler.
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