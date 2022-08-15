İş insanı Ali Gürsoy ve Yasemin Aloğlu hafta sonunu Bebek'te değerlendirdi.
15 Ağustos 2022 Pazartesi
ALİ GÜRSOY
ALİ GÜRSOY
ALİ GÜRSOY
YASEMİN ALOĞLU
YASEMİN ALOĞLU
YASEMİN ALOĞLU
Bebek'te hafta sonu...
İş insanı Ali Gürsoy ve Yasemin Aloğlu hafta sonunu Bebek'te değerlendirdi.
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