Golf tutkunları Bodrum'da sahaya indi!

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

15 Ağustos 2022 Pazartesi

NURTEN-FİKRET ÖZTÜRK, İSMAİL ERDOĞAN, MEHMET ZİYLAN, YAVUZ ÜNGÖR

BEYHAN BENARDETE VE NİHAT ÖZDEMİR ETKİNLİKTE BİRLİKTE GOLF OYNADI.

BODRUM'DA GERÇEKLEŞEN TURNUVADA KAZANAN TOPLAM 158 PUAN İLE MEHMET ZİYLAN VE İSMAİL ERDOĞAN'IN YER ALDIĞI LUMBERJACK TAKIMI OLDU.

 

MEHMET AYGÜN

NURTEN-FİKRET ÖZTÜRK

BLOOMBERG HT'NİN ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ GOLF ETKİNLİĞİNDE EREN UYAR VE YAVUZ ÜNGÖR HT KULÜP İSTİHBARAT ŞEFİ HAKAN YAĞCI'YA BLOOMBERG HT'NİN ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİ.

Golf tutkunları Bodrum'da sahaya indi!

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

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